Weiße Pracht und Glüh-Asphalt

Tagelange Live-Orgien, natürlich nicht im angeblichen Sportkanal TW1-ORFSport sondern fett in ORF1, dazu Vordergrund-, Hintergrund- und sonstige Berichterstattung gehören nun für ein paar Monate der Vergangenheit an. Doch einige werden nun einwenden, dass das nur ein beschränkter Trost ist - steht doch zu allem Überfluss nun die Formel 1-Saison vor der Türe - und damit stundenlang im Programm. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, hat man denen, die keine eingefleischten Fans des Lustig-Im-Kreis-Fahrens sind, auch noch Heinz Prüller, den einzigen Grund, einzuschalten, genommen. Das ist jetzt relativ sehr sehr blöd.