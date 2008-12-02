Weißes Gold oder Horror?

Was hat man uns früher mit Schulmilch verfolgt! Im weißen oder braunen Packerl - jedenfalls unheimlich gesund. Seit geraumer Zeit ist das Volksnahrungsmittel ins Gerede gekommen: Milchallergie, Lactose-Unverträglichkeit und jüngst der chinesische Melaminskandal. Das Ö1-Radiokolleg dieser Woche fördert dazu Überraschendes zutage. So vertragen angeblich 80 Prozent aller Erdenbewohner keine Milch; von Darmkoliken über Asthma bis zu allergischen Schocks reicht die Palette möglicher Beschwerden.