Weißes Gold oder Horror?

Was hat man uns früher mit Schulmilch verfolgt! Im weißen oder braunen Packerl - jedenfalls unheimlich gesund. Seit geraumer Zeit ist das Volksnahrungsmittel ins Gerede gekommen: Milchallergie, Lactose-Unverträglichkeit und jüngst der chinesische Melaminskandal. Das Ö1-Radiokolleg dieser Woche fördert dazu Überraschendes zutage. So vertragen angeblich 80 Prozent aller Erdenbewohner keine Milch; von Darmkoliken über Asthma bis zu allergischen Schocks reicht die Palette möglicher Beschwerden.
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Mittlerweile wird um das "weiße Gold der Bauern" ein Glaubenskrieg ausgetragen. "Milch - der totale Horror" titelt etwa ein deutsches Internetportal, das zum Kuhmilch-Boykott aufruft. Die Agrarindustrie hält auf breiter Front dagegen. Wenn jemand recht hat, dann wohl die Wissenschafterin, die dazu riet, sich ausgewogen zu ernähren.