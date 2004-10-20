Weiterbildungs-Tipps

Lehrgang Multimediale Kulturvermittlung - Kinder und Jugendliche vom passiven Medienkonsum zur aktiven Mediennutzung zu führen, ist das Ziel eines viersemestrigen Masterprogrammes der Donau-Universität Krems, das nun startet. Das Zentrum für Bildung und Medien der Donau Uni widmet sich mit den Lehrgängen "Medienpädagogik" und "E-Teaching und E-Learning" der akademischen Weiterbildung von Personen im Bildungsbereich. Das Programm ist berufsbegleitend und richtet sich an LehrerInnen, aber auch an Personen, die in außerschulischen Kinder- und Jugendinstitutionen oder im Museumsbereich tätig sind.



Nähere Informationen: Zentrum für Bildung und Medien, Tel.: 02732 893-2341,



e-mail: zbm@donau-uni.ac.at



Gesellschaft für Personalentwicklung - Mit einem überarbeiteten Seminarprogramm startete die in Wien ansässige Gesellschaft für Personalentwicklung (GfP) in den Herbst. Es kombiniert laut dem neuen Geschäftsführer Bernhard Stieger die langjährige Erfahrung der GfP im Personalentwicklungsbereich mit modernen Managementansätzen und greift dabei auf ein internationales Expertennetzwerk zurück.



Das Seminarangebot lässt sich thematisch unterteilen in Personal-, Führungskräfte-, Unternehmens- sowie Individualentwicklung. Die Palette reicht dabei von kommunikationsorientierten Angeboten für einzelne Arbeitnehmer, Manager oder Gruppen (Konfliktlösung, Verkauf, Verhandlung) über englischsprachige Seminare (wie etwa "International Leadership"), einem Seminar, das die aktuelle Management-Literatur zusammenfasst bis zu "Freude am Kämpfen - Power für den Job", einem Workshop unter der Leitung eines Taekwondo-Großmeisters.



Allgemeine Informationen: Tel.: 01/888 55 34, Internet: http:www.gfp.at , e-mail: info@gfp.at. GfP-Mitarbeiterin Anke Beekhuis berät bei der Auswahl des passenden Seminares (Tel.-DW 14).



Wiener Börse Akademie - Professionelle Marktteilnehmer, aber auch private Investoren können sich mit dem neuen Seminarprogramm der Wiener Börse Akademie schlau machen. Das Angebot reicht von Seminaren, die Basiswissen vermitteln (wie zum Beispiel über Investmentfonds oder Onlinehandel) bis zu Spezialseminaren (etwa zu Neuemissionen) und wird laufend den aktuellen Marktentwicklungen angepasst.



Neben den bereits traditionellen Seminaren in den Themenbereichen Kassamarkt, Terminmarkt und Investmentfonds bietet das Bildungsprogramm 2004/2005 der Akademie erstmals den Workshop "Technisches Trading" sowie einen neuen Berater-Lehrgang. Zu den Handbüchern zum Selbststudium (bisher "Wertpapierhandel", "Futures+Options", "Fundamentalanalyse") ist nun erstmals ein "Standardwerk über Investmentfonds" (59 Euro exkl. Steuer) gekommen.



Weitere Informationen telefonisch unter 01/533 33 92-0, Anmeldungen bzw. Buchbestellungen: Fax.: 01/533 33 92 33, per Post: Wiener Börse Akademie, Landhausgasse 4, 1010 Wien oder per e-mail: http://www.wienerborse.at . Die Mitarbeiter der Wiener Börse Akademie helfen kostenlos bei der Zusammenstellung eines individuellen Ausbildungsprogrammes.