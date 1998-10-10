"Weitere Belastungen nicht verkraftbar!"

Nur eine stabile Wirtschaft und gesunde Betriebe könnten Arbeits- und Ausbildungsplätze sichern, weitere Belastungen wären für die Unternehmen "nicht verkraftbar". Die Lohnnebenkosten müßten



gesenkt werden, um österreichische Firmen im verschärften globalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu erhalten, wiederholte Maderthaner seine oft erhobene Forderung.



So könne der Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) in den Jahren 2001/2002 mit einem Überschuß von etwa 3,5 Mrd. Schilling rechnen. Veranschlage man die Kosten für die von Familienminister Martin



Bartenstein vorgeschlagene Ausweitung des Karenzgeldes mit rund 800 Mill. Schilling, so blieben genügend Mittel über, um die Arbeitgerberbeiträge direkt absenken zu können.



Keine Zustimmung



zur Gleichstellung



"Eine Gleichmacherei wider besseren Wissens können wir uns derzeit einfach nicht leisten", erteilte Maderthaner der von Gewerkschaften und der SPÖ angestrebten Gleichstellung von Arbeitern und



Angestellten eine deutliche Absage. Er befürchtet durch eine derartige Angleichung einen Kostenschub für die Unternehmen, die Folge wären weitere Personaleinsparungen. Zudem würde die sogenannte



"Aktion Fairneß" strukturelle Unterschiede in den einzelnen Branchen nicht berücksichtigen. So würde etwa die generelle Einführung einer sechswöchigen Kündigungsfrist per Quartalsende in



Saisonbranchen wie der Bauwirtschaft oder dem Tourismus zur Gefährdung von Arbeitsplätzen führen. Besser als der Gesetzgeber könnten die Tarifpartner ermessen, welche Verbesserungen innerhalb ihrer



Bereiche möglich und notwendig seien und sollten diese autonom regeln können, schlägt Maderthaner vor.



KMU-"Todesstoß"



Abfertigung



Die Einführung einer Abfertigung bei Selbstkündigung würde laut Maderthaner den "Todesstoß für viele kleine und mittlere Unternehmen" (KMU) bedeuten. Die dadurch zu erwartenden Kosten in



Milliardenhöhe wären eine "unzumutbare Belastung" für die Betriebe, die Wirtschaft könne dem nicht zustimmen. Der Leiter der WKÖ-Abteilung für Sozialpolitik, Martin Mayr, verwies darauf, daß es bei



Einführung der Abfertigung 1920 keine Arbeitslosen- und für Arbeiter keine Pensionsversicherung gegeben hätte · womit Maderthaner seine Frage begründete, ob eine Abfertigung grundsätzlich heute noch



zeitgemäß sei bzw. nicht geradezu eine "Untreueprämie" darstelle, die Arbeitnehmer zum Wechsel des Arbeitsplatzes motiviere. Zudem gebe es in kaum einem anderen Land Abfertigungsregelungen wie in



Österreich.



GPA: Wirtschaft



boykottiert Fortschritt



Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA), Hans Sallmutter, warf der Kammer am Donnerstag "Strukturkonservativismus" vor, die Wirtschaft würde jeglichen Fortschritt im



Arbeitsrecht boykottieren. Sowohl die Angleichung der Rechte von Arbeitern und Angestellten als auch die Abfertigung bei Selbstkündigung entsprächen den Anforderungen einer modernen Wirtschaft und



würde die Mobilität der Arbeitnehmer erhöhen.



Anstelle der Abfertigung würde Maderthaner lieber einen Ausbau der Pensionsvorsorge sehen. Abfertigungsrücklagen der Arbeitgeber sollten besser etwa in eine Pensionskassa fließen, sollte ein



Arbeitnehmer den Betrieb jedoch vor dem Erwerb eines Abfertigungsanspruches (derzeit drei Jahre) verlassen, so sollte der Arbeitgeber die dafür eingezahlten Beträge rückerstattet bekommen.



Eine Entlastung der Betriebe will Stummvoll auch hinsichtlich der Statistikpflicht erreichen. Dies sei eine administrative Zusatzbelastung, deren Sinnhaftigkeit in Frage gestellt werden müsse. Kein



Pardon räumt der Generalsekretär der Schwarzarbeit ein, privater Pfusch könne ebensowenig zugelassen werden wie gewerblicher. Dagegen plädiert er für eine budgetäre Dotierung der Förderung von



Forschung und Entwicklung noch in dieser Legislaturperiode. "Die Technologieoffensive ist im Gestrüpp der Ministerien hängengeblieben", sagte Stummvoll, zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit müsse



diese unverzichtbare "Investition in die Zukunft" rasch umgesetzt werden.



Eine klare Absage erteilte Stummvoll den Plänen für eine Besteuerung von Aktiengewinnen. Damit würde "dieses zarte Pflänzchen Finanzplatz Wien brutal niedergetreten", nachdem man sich seit Jahren um



dessen Stärkung bemüht hätte. Außerdem wäre diese neue Steuer nichts anderes als "eine Vermögenssteuer durch die Hintertür".



Finanzminister ist "kein



Weihnachtsmann"



Eine Steuerreform im derzeit diskutierten Ausmaß von 10 Mrd. Schilling würde "diesen Namen nicht verdienen", weil damit nur die kalte Progression abgegolten würde. Dementgegen müsse man "zulasten



der Bürokratie sparen", fordert Stummvoll, der aus diesem Entlastungsvolumen folgert, daß für Finanzminister Rudolf Edlinger die Ausgabenseite des Budgets offenbar "voll zum Tabu erklärt" wurde.



Steuerreform und Konsolidierungskurs müßten Hand in Hand gehen. Weil aber auch ihm, Stummvoll, bewußt sei, daß "der Finanzminister kein Weihnachtsmann" sei, wolle er seitens der Wirtschaft nicht in



das "Wunschkonzert" der Forderungen einstimmen, zumal sich die Wünsche der Parteien und Interessenvertretungen schon jetzt auf 60 bis 70 Mrd. Volumen summiert hätten. Grundsätzlich müsse es aber



zugunsten der Arbeitsplatzsicherung auch für die Betriebe zu steuerlichen Entlastungen kommen.