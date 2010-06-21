In der Analyse der Ära Dichand prallten die Meinungen ein wenig aufeinander. Wobei doch sehr deutlich durchkam, dass die politische Machtausübung des Blattes vor allem durch das Verhalten der meisten Mainstream-Politiker möglich war. Entweder weil sie sich mit der Übernahme von Dichand-Positionen wie etwa Kanzler Werner Faymann die Unterstützung des Medienschlachtschiffs sichern wollten oder aber vorauseilend ihre Ziele gleich so ausrichteten, dass sie erst gar nicht mit der "Krone" in Konflikt kommen konnten.



Ob das nach Dichand anders sein wird? Auch wenn Prognosen Spekulation sind, eines ist mehr als wahrscheinlich: Die meisten Politiker werden sich nicht zum aufrechten Gang durchringen, sondern so weitertricksen wie bisher. Siehe die jüngste Gängelung des ORF oder die in der TV-Debatte kritisierte massive Unterstützung von "Österreich" und des Dichand-Ablegers "Heute" durch Inserate der Stadt Wien und einiger Ministerien.