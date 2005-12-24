Weitgehend gleiche Rechte für Homo- und Heteropaare

Christian Högl, Obmann der Homosexuelleninitiative "Hosi", sieht freilich gerade dort, wo Hetero-Paare ihre Rechte durch Heirat verbessern können, noch Handlungsbedarf. Zufrieden ist er mit der bereits erfolgten weitgehenden rechtlichen Gleichstellung homo- und heterosexueller Lebensgemeinschaften. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs zur Mitversicherung homosexueller Lebenspartner hofft er jetzt auf weitere Fortschritte.



Einige Rechts-Erfolge



In einigenBereichen erfolgten bereits in den vergangenen Jahren Verbesserungen für Homosexuelle:



Arbeitsrecht: 2004 wurde das Gleichbehandlungsgesetz (GlbG) auf Homosexuelle ausgedehnt. Pflegefreistellung gibt es seither auch für homosexuelle Lebensgefährten.



Zivil- und Mietrecht: 2002 wurde die gemeinsame Anschaffung von Besitz erleichtert. Unverheiratete, egal welchen Geschlechts, können sich gemeinsam ins Grundbuch eintragen lassen. Homosexuelle können in den Mietvertrag verstorbener Partner einsteigen.



Strafrecht: Das Recht Angehöriger auf Zeugnisentschlagung gilt seit 1998 auch für Homosexuelle. Der umstrittene Paragraph 209 StGB, der schwulen Paaren andere Altersgrenzen als Heterosexuellen auferlegte, wurde 2002 abgeschafft.