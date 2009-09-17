Welche Grenzen für den ORF?

Medienstaatssekretär Josef Ostermayer (SPÖ) verlangte "jetzt ganz scharfe Maßnahmen", da diese in der Vergangenheit verabsäumt worden seien, auf dass der ORF dauerhaft Bestand habe. Er sprach sich für eine Mischfinanzierung aus Gebühren und Werbeeinnahmen aus und warnte davor, "einem Unternehmen, das Strukturreformen durchführen muss, auch noch Geld wegzunehmen". Der ORF brauche eine ökonomische Basis für seine Unabhängigkeit - "Geld ist geprägte Freiheit", zitierte Ostermayer Dostojewsky - und daher plädiere er für die Refundierung der Gebührenbefreiung. Ostermayer will diese allerdings an mehr österreichische Produktionen koppeln.



Dissonanzen in der Koalition ums Geld



"Wir wollen, dass möglichst viel dieser Freiheit bei den Bürgern bleibt", antwortete ÖVP-Staatssekretär Reinhold Lopatka. Die ÖVP sei daher für eine Presseförderung und einen gebührenfinanzierten ORF. Ob und wieviel Werbung im ORF künftig sein soll, dazu äußerte sich Lopatka nicht. Er verwies lediglich darauf, dass der Werbekuchen nicht größer werde und Private eine Chance haben müssten, "damit sie Luft zum Atmen haben".



Lopatka rechnete auch vor, was mit den Gebühren passiert: Von den 700 Millionen, die jährlich anfallen, behält der Bund 75 Millionen für diverse Förderungen ein, 100 Millionen fließen in die Kassen der Länder und 527 Millionen Euro gehen an den ORF.



Dass die ÖVP gegen eine Refundierung der Gebührenbefreiung ist, drückte Lopatka so aus: "Wenn über die Verhältnisse gelebt wird, hat man das selbst in Ordnung zu bringen." Der ORF habe zu hohe Personalkosten, er müsse seine Strukturen ändern.



EU warnt ORF vor Dumping bei Kommerz



Philip Lowe, Chef der EU-Generaldirektion Wettbewerb, plädierte für eine Vorabprüfung bei neuen Diensten öffentlich-rechtlicher Medien durch "nationale, unabhängige Behörden". Überprüft werden soll, ob Internetdienste oder mobile Anwendungen einen öffentlich-rechtlichen Mehrwert schaffen. Öffentlich-rechtliche Sender dürften außerdem kommerzielle Dienste nicht zu "Dumpingpreisen" anbieten. In Hinblick auf das zum ORF laufende Beihilfeverfahren meinte Lowe: "Wir sind in guten Verhandlungen mit den österreichischen Behörden." Die EU-Kommission sei "optimistisch", bis Ende Oktober den rechtlichen Rahmen für den ORF genehmigen zu können.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz machte sich naturgemäß für den Erhalt des ORF in seiner aktuellen Größe und für die finanzielle Absicherung stark. "Das Publikum erwartet eine starke, zuverlässige Stimme Österreichs in der digitalisierten Welt." Die Finanzierung aus Gebühren und Werbung gelte es aufrechtzuerhalten. Eine Beschränkung der ORF-Werbung würde lediglich zum Anstieg der Einkommen der deutschen Werbefenster führen. Freilich müsse der ORF "deutlichen Sparwillen zeigen und die Einsparungsbemühungen transparent machen", so Wrabetz. Zur Absicherung des ORF müsste aber auch das Problem der Refundierung der Gebührenbefreiungen gelöst werden.



Radikale Ideen von Blau und Orange



FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky kritisierte vor allem ORF1. Er ist für die Abschaffung der Gebühren und will stattdessen eine Förderung, die sowohl privaten als auch öffentlich-rechtlichen Anbietern gewährt werden soll, wenn sie österreichische Inhalte ausstrahlen. BZÖ-Generalsekretär Stefan Petzner trat für die Privatisierung von ORF1 ein, um mit dem Erlös aus ORF2 einen starken öffentlich-rechtlichen Sender zu machen. Auch das BZÖ ist für eine Abschaffung der Gebühren. Dieter Brosz, ORF-Sprecher der Grünen, verlangte von der Regierung, den ORF auf eine solide finanzielle Basis zu stellen.

Klare Fronten gab es unter den Medienvertretern. Jene der öffentlich-rechtlichen Sender machten sich für starke öffentlich-rechtliche Angebote und die Möglichkeit zur Ausbreitung auf allen Kanälen und Plattformen stark. Die Proponenten der Privatsender wünschten sich auf ihren Kernauftrag reduzierte öffentlich-rechtliche Anstalten - mit Beschränkungen im Werbe- und Online-Bereich.



Zitate



"Ein unabhängiger ORF braucht eine stabile finanzielle Basis. Gleichzeitig ist es jetzt notwendig, ganz scharfe Maßnahmen zu setzen, weil viele der Maßnahmen in der Vergangenheit nicht gesetzt wurden."

Medien-Staatssekretär Josef Ostermayer (SPÖ)*



"Die duale Medienlandschaft besteht aus einem starken unabhängigen ORF, den wir nicht infrage stellen, sondern stärken wollen. Sie besteht aber auch aus Privatunternehmen, die es noch zu stärken gilt."

ÖVP-Mediensprecher Karlheinz Kopf*



"Rot und Schwarz haben systematisch den ORF über viele Jahre kaputtgemacht, weil sie nur auf Posten und Einfluss geachtet haben - jetzt steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor der Pleite."

BZÖ-Mediensprecher Stefan Petzner*



"In den letzten zwei Jahren ist die Einmischung der Parteien massiv zurückgegangen, alle Parteien kommen recht



gleichmäßig dran."

Grünen-ORF-Sprecher Dieter Brosz*



"Ein bisschen weniger Scrubs, ein bisschen weniger Dancing Stars."

FPÖ-Mediensprecher Harald Vilimsky*



"Entweder es sind große deutsche Senderketten - das ist der Weg in die deutsche Medienkolonie - oder es sind Gruppen, die heute in Österreich schon im Magazinsektor, im Zeitungssektor, im Radiosektor sehr stark medial tätig sind, und das führt unweigerlich in Richtung einer Art der Berlusconisierung."

Ex-Kanzler-Sprecher und SPÖ-Bundesrat Josef Kalina*



"Eine Anstalt darf sich in ihrem Auftreten nicht wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen."

Philip Lowe, Chef der EU-Generaldirektion Wettbewerb*



"Ein Supertanker, der voll ist, und versucht, weiter aufzuladen, droht zu sinken."

Christian Stögmüller, Präsident des Verbands österreichischer Privatsender*



"Ich hoffe, dass am Ende dieser Enquete bei aller Unterschiedlichkeit der Standpunkte im einzelnen das Bekenntnis zu einem starken, ungeteilten, unabhängigen ORF steht, der mit klaren finanziellen Rahmenbedingungen seinen umfassenden Auftrag zur Sicherung der österreichischen und regionalen Identität zur Zufriedenheit der Zuschauer und Zuschauerinnen erfüllen kann."

ORF-Generaldirektor Alexander WrabetzSiehe auch:ZDF-Chef Markus Schächtner im Interview



+++ Christian Stögmüller, Präsident der österreichischen Privatsender, im Interview