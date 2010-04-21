Welches Schicksal erwartet den ORF?

Es gibt mehrere Möglichkeiten: Raufen sich SPÖ und ÖVP zusammen und bestellen gemeinsam den Vorsitzenden, herrscht auch im ORF die "Große Koalition" und damit eine gewisse Planbarkeit der Entscheidungen. Sticht aber eine der beiden großen Fraktionen die andere aus, kann es sehr leicht zu einer Dauerblockade im Stiftungsrat kommen. Damit besteht für den ORF die nicht unbedenkliche Gefahr, dass Entscheidungsprozesse, die dringend eines Ergebnisses bedürfen, im Stiftungsrat mangels handlungsfähiger stabiler Mehrheit hängen bleiben. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was dem ORF derzeit passieren kann. Zwar geht es mit den Werbebuchungen nun wieder aufwärts, ob dieser Trend jedoch anhält, ist unklar. Strukturreformen bis hin zur Standortentscheidung müssen trotzdem rasch kommen. Zeit für Spielchen bleibt da wenig.