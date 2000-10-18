Wellness-Boom in Österreich

Bei der klassischen Kur handelt es sich um eine medizinische Maßnahme zur Erhaltung und Festigung der Gesundheit und Linderung von chronischen Leiden. Wellness wiederum verbindet die Erkenntnisse von gesundheitsrelevanten Wissenschaften zu einem Gesundheitsprogramm, das Spaß macht.



Die Nächtigungen in den Kurorten, Heilbädern und anderen Orten, die Kneipp- und sonstige Kuren anbieten, beliefen sich im Vorjahr auf rund 18 Millionen. Damit erreichte der Kurtourismus einen Marktanteil von 16 Prozent an den heimischen Gesamtnächtigungen. Experten schätzen, dass das Segment der privaten Kurgäste noch wachsen wird.



Auch Wellness liegt im Trend. Laut letzter Gästebefragung Österreich (GBÖ) bezeichneten sechs Prozent der Urlauber ihre Ferien als Gesundheitsreise, wobei sich darunter sehr viele Stammgäste befinden.



Fast wöchentlich eröffnet ein neues Haus. Vom Bio-Facelifting über kosmobiologische Lebensberatung bis zum simplen Herbstspaziergang ist unter dem trendigen Label Wellness alles zu haben. Für den Gast wird es immer schwieriger, den Überblick zu bewahren: Was unterscheidet ein Wellness-Hotel vom ganz normalen Ferienhotel. Ist die Sauna im Keller schon ein Wellnessangebot? Was bekommt man wo um welchen Preis geboten? Wie findet man das Hotel das den eigenen Bedürfnissen am ehesten entspricht, ohne zeit- und kostenintensiv durchprobieren zu müssen.



Relax Guide als Entscheidungshilfe für den Gast



Der Journalist Christian Werner hat sich nun schon zum zweiten Mal die Mühe gemacht, in einer Art Wellness-Führer sämtliche Wellnessadressen Österreichs - insgesamt wurden fast 400 Wellness-, Kur-, Gesundheits- und Beauty-Hotels besucht - auf ihr Angebot hin zu testen und zu bewerten.



Der Relax Guide 2001 enthält um 20 Prozent mehr Adressen als der Relax Guide 2000 und ist außerdem noch um die Auflistung der jeweiligen Golfmöglichkeiten bereichert. Schon der erste Relax Guide erfreute sich reger Nachfrage. Die neue erweiterte Ausgabe kommt dieser Tage in den Buchhandel in einer Auflage von 30.000 Stück.



Die besten Hotels werden mit bis zu vier Relax-Lilien ausgezeichnet. Vergeben werden maximal 20 Punkte nach verschiedenen Kriterien. Vier Lilien erhalten ausschließlich Betriebe mit 19 und 20 Punkten. Davon gibt es im Relax Guide immerhin 15. Die Traumnote vier Lilien mit 20 Punkten haben vier Hotels erreicht, darunter das Hotel Hochschober auf der Turracher Höhe, der Krallerhof (Salzburg) oder der Lanserhof (Tirol).



Erstmals hat das Team um Christian Werner, das im Zuge der Recherchen stolze 45.000 km kreuz und quer durch Österreich zurückgelegt hat, die gesamte Branche vernetzt. Ein Verzeichnis aller Häuser, die sich auf Wellness, Kur, Beauty- oder Gesundheitsurlaub spezialisieren, erleichtert den Überblick und stellt außerdem eine absolute Novität in der österreichischen Hotellerie dar.



Unter www.relax-Guide.com findet sich dieser Überblick auch sehr userfreundlich im Internet, allerdings ohne die kritischen Kommentare aus dem Buch. Dafür kann man per Mausklick Prospekte anfordern oder gleich das auserwählte Hotel online buchen.



Für die nächste Ausgabe des Relax Guide will Werner auch die einschlägigen Angebote in Deutschland testen. Derzeit ist das Relax-Team im Schwarzwald unterwegs.