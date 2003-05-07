Wellness-Getränke beleben Umsätze der Wasserabfüller

Der burgenländische Mineralwasserproduzent Römerquelle startet mit dem "vierten Streich" in seiner "emotion"- Linie und führt ab nächster Woche im Handel die Geschmacksrichtung "lemongrass" ein.
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Römerquelle setzt damit auf einen Trend, dessen Ende "nicht absehbar" ist, wie es Paul Leitenmüller, Assistent der Römerquelle-Geschäftsleitung, gestern bei der Präsentation des neuen Produkts formulierte. Die "emotion"-Produktlinie der Römerquelle verzeichnete in den ersten drei Monaten 2003 Zuwachsraten von über 100%, so Leitenmüller. Im Vorjahr ist der Umsatz mit "emotion" um 657% gestiegen.
Im Lebensmittelhandel wurde laut Nielsen von Jänner bis Ende März 2003 rund 5 Millionen 1-Liter- und 300.000 Halbliter-Flaschen "Römerquelle emotion" verkauft. Das entspricht 6,5 Millionen Liter oder einem Umsatz von 3,9 Mill. Euro - und damit einer Verdoppelung der Quartalszahlen vom Vorjahr. In diesen Zahlen nicht inbegriffen sind den Angaben zufolge mehr als 100.000 Gastronomie-Glasflaschen (0,35 Liter) bzw. die Absatzmengen in Tankstellen-Shops und sonstigen Vertriebsformen. Der Römerquelle-Marktanteil am heimischen Markt für Wellness-Getränke liegt laut Leitenmüller weiterhin nahe der 50%-Marke.
Auch die Konkurrenz reitet auf Wellness-Welle
Die Wellness-Produktinnovation des zu Römerquelle gehörenden Mineralwasserbrunnens Markus-Quelle ist "Markus Body & Soul" ohne Kohlensäure.
Auch Konkurrent Vöslauer reitet erfolgreich auf der Wellness-Welle. 2002 hat "Vöslauer Balance" 12% zum Gesamtumsatz von 47,9 Mill. Euro des Mineralwasserabfüllers beigetragen. Neue Produkte bringen auch die Vöslauer-Lizenzmarke Almdudler ("Pro Ego Apfel") und Waldquelle ("Fly-Well").