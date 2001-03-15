Wellness-Lounge und Bummelzug

Deshalb haben heuer erstmals Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt. Der Messe-Kindergarten, der in traditioneller Weise von den Wiener Kinderfreunden betreut wird, ist jeweils an den Wochenenden geöffnet und wird kostenlos angeboten. Damit die Eltern auch während dem Messebesuch erreichbar sind, stellt one 25 Handys zur Verfügung, erzählt Messekoordinatorin Christine Kosar im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Um schneller und bequemer von einer Halle zur nächsten zu kommen, wird ganztätig ein Bummelzug am Messegelände verkehren.



Bei der Fuchsjagd winkt ein Kleinwagen



Für müde Messe-Besucher lohnt sich ein Besuch in Halle 19, wo unter dem Motto "Duft, Wasser, Musik, Massage" eine Wellness-Lounge eingerichtet wurde. Wer Glück im Spiel hat, kann sich in Halle 10 bei einer Fuchsjagd versuchen: Zu gewinnen gibt es einen Kleinwagen. Außerdem bietet die Messe in Kooperation mit den Österreichischen Lotterien ein Sofortlottospiel, bei dem Sach- und Geldpreise winken.



Als weiteres Highlight warten auf die Messebesucher unter dem Motto "Wohnen im neuen Jahrtausend" 3D- Animationen und Videos auf einer Großbildleinwand.