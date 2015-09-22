Welten zwischen a und u

Manch verblendete Menschen glauben ja noch immer, die wichtigen Fragen des Lebens sind so etwas wie: Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Dabei weiß man seit Montagnacht, was man eigentlich fragen sollte: Wie spricht man den Markennamen "Nutella" richtig aus? Fundamentale Verwirrung kam auf, weil sich eine gelangweilte Seele auf der US-Homepage des Brotaufstrichs die "Häufig gestellten Fragen" angesehen hat. Und dort aufgeklärt wurde, dass die englische "Nut" im Namen keineswegs dazu berechtigt, die Nougatpaste auch "englisch", also "Natella" auszusprechen. Schockschwerenot.



Ein Artikel machte die Runde, der anklagend fragte: "Haben wir Nutella unser Lebtag lang falsch ausgesprochen?" Verunsicherte Menschen taumelten durch Twitter und wollten nicht verstehen: "Aber es steckt doch ,nut‘ drinnen!" oder wurden grundsätzlich: "Mein Leben war eine Lüge!" Mancher sah gar den Dritten Weltkrieg heraufdämmern ob der Meinungsverschiedenheit über [a] und [u].



So viel Schmähführen da auch dabei sein mag: Bemerkenswert ist doch, wie hier die eigene kulturelle Ignoranz gefeiert und bekräftigt wird. Dass ein italienisches Produkt italienisch ausgesprochen wird und nicht englisch beziehungsweise amerikanisch, müsste nun eigentlich mit ein bisschen Horizont keine Überraschung nach Jahrzehnten sein.



Dabei ist das natürlich Kinderkram. Die Englischsprachigen haben von den wirklichen Sprachfinessen der Nuss-Schmiere nicht die leiseste Ahnung! Seit Anbeginn ist man sich im Deutschen nämlich nicht einig: Heißt es der, die oder das Nutella?