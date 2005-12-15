Welthandelskonferenz: Auch Entwicklungspaket wackelt

Ein Kernpunkt des Entwicklungspaketes sollte der zoll- und quotenfreie Marktzugang für die LDCs sein. Während Europa dafür eintritt, dass dieser freie Zugang für alle Güter der ärmsten Länder außer Waffen gelten soll ("everything but arms"), wollen die USA derzeit nur die Formulierung "im wesentlichen alle Produkte" ("essentially all products") im Paket festgeschrieben wissen. Mit dieser Formulierung blieben etwa Textilien, Zucker und Baumwolle vom zoll- und quotenfreien Zugang ausgeschlossen. Eine Reihe anderer Länder, wie etwa Japan, wollen Ausnahmen für spezifische Produkte wie etwa Leder, Reis und Fisch.



USA fordern weiteres Gipfeltreffen 2006



EU-Handelskommissar Peter Mandelson zeigte sich wegen der Differenzen verstimmt. "Ich habe Sorge, dass das Entwicklungspaket jetzt gefährdet sein könnte. Wenn wir das aber nicht zustande bringen, dann sollten wir uns wirklich fragen, was wir in Hongkong eigentlich tun." Die USA fordern ein weiteres Gipfeltreffen Anfang 2006, um die laufende Doha-Entwicklungsrunde bis Ende des kommenden Jahres abschließen zu können.



Auch beim Thema Landwirtschaft gibt es keinerlei Fortschritte. Im Gegenteil, zwischen der EU und den USA ist ein Streit um Nahrungsmittelhilfen der USA ausgebrochen. Die EU argumentiert, dass diese Hilfslieferungen der USA verkappte Subventionen an die eigenen Landwirte darstellen. 20 Prozent der US-Weizenexporte und 50 Prozent der Trockenmilch-Exporte würden als Nahrungsmittelhilfe deklariert, so EU-Agrarkommissarin Mariann Fischer-Boel. Die USA bestreiten diese Zahlen vehement und zeigen keinerlei Bereitschaft, über das Thema Nahrungsmittelhilfe zu verhandeln. Solche Verhandlungen wären für die EU aber eine Voraussetzung, um bei anderen Agrarthemen, wie etwa den Zollsenkungen, Bewegung zu zeigen.



Diskussion um



Baumwollsubventionen



Die westafrikanischen Produzenten haben ein Ende der Baumwollsubventionen in den Industrieländern gefordert. Ohne eine Einigung in dieser Frage könnte die ganze Konferenz scheitern, sagten Vertreter der Baumwollbauern. Die hohen Subventionen würden ein Überangebot auf dem Weltmarkt schaffen und die 20 Millionen afrikanischen Baumwollbauern ruinieren. Diese erlitten Jahr für Jahr Verluste von 450 Mio. Dollar (379 Mio. Euro).



Die südkoreanischen Bauern setzten auch am zweiten Tag des Gipfels ihre Demonstrationen fort. Einige hundert Landwirte zogen durch den Geschäftsbezirk Hongkongs. Dabei kam es erneut zu kleineren Handgemengen mit der Polizei.