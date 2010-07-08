Weltrekorde bereits im Blut

1999 schaffte er mit einem Ballon die erste Weltumrundung ohne Zwischenlandung. Die fast 20 Tage lange Reise ist in Dauer wie Entfernung der längste Flug der Geschichte. Bereits mit 16 Jahren war er Pionier im Fliegen von Ultraleichtflugzeugen und Hängegleitern und überquerte als Erster in einem Ultraleichtflugzeug die Alpen. 1992 gewann er die erste transatlantische Ballonwettfahrt der Welt. Piccard ist darüber hinaus Psychiater und Experte für Hypnose. Sein Interesse am Verhalten in Extremsituation führte ihn zu beidem.



Bertrand Piccard befindet sich in bester Familientradition: Die Piccards können etliche Forscher, Erfinder und Weltrekorde vorweisen. Hoch hinaus wie tief unter den Meeresspiegel begab sich Bertrands Großvater, der Physiker Auguste Piccard (1884 bis 1962). 1932 stieg er in einem Gasballon erstmals 16.201 Meter in die Höhe. Die mit dem Bau der Ballon-Druckkapsel gewonnenen Erfahrungen wurden bei der Konstruktion des U-Boots "Trieste" angewandt, mit dem er 1953 auf die damalige Rekordtiefe von 3150 Meter abtauchte. Auguste ist die Inspiration für Professor Bienlein im Comic "Tim und Struppi".



"Captain Jean-Luc Picard" aus der TV-Serie "Star Trek" ist nach Augustes Bruder Jean-Felix Piccard benannt, der als erster Mensch mit einem Ballon mit Kunststoffhülle flog und später den Ballonhöhenrekordflug des Bruders brach. Bertrands Vater Jacques Piccard (1922 bis 2008) brach wiederum den Tiefseetauchrekord des Großvaters und erreichte 1960 mit 10.916 Metern Tiefe den bis heute gültigen Weltrekord. Er baute das erste Touristen-U-Boot und erforschte mit der "Ben Franklin" 1969 den Golfstrom.