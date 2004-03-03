Wen wählen Salzburger und Kärntner?

Das market-Institut sieht in Salzburg und Kärnten die SPÖ vorne. Dank Gabi Burgstaller führe die SPÖ in Salzburg mit 46 Prozent, erklärte market-Chef Werner Beutelmeyer im Zigarrenclub gegenüber der "Wiener Zeitung". Er erwartet einen Erdrutschsieg. Schausberger, der schon vor der Wahl seinen Nachfolger Wilfried Haslauer vorstellte, rutscht mit der ÖVP auf 34 Prozent ab. FPÖ und Grüne liegen in den Umfragen bei je 10 Prozent.



In Kärnten führt laut market die SPÖ mit 39 Prozent, die FPÖ unter Landeshauptmann Jörg Haider folgt mit 34, Die ÖVP kommt nur auf 18. "Ihr hat die Rochade Wurmitzer-Scheucher nicht geholfen", meint Beutelmeyer. Die Grünen dürfen mit 8 Prozent rechnen. Entscheidend sei die große Zahl (fast 20 Prozent) der Unentschlossenen.



Anders wertet Gallup, das für Kärnten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPÖ und FPÖ, je 38 Prozent, voraussagt.