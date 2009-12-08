Wende, die keine ist

Gilt die indirekte Beweisführung doch nicht? Hatte sie recht mit dem Spinnen von Verschwörungstheorien? All das wären Missinterpretationen. Dass dem Eilantrag stattgegeben wurde, ist zu erwarten gewesen, Pechsteins Chance aber nicht größer geworden. Erst die Hauptverhandlung wird die Entscheidung bringen, dass dabei etwas anderes rauskommt als vor dem CAS, ist unwahrscheinlich. Wenn doch, hätte nicht nur der Anti-Doping-Kampf ein Problem, sondern die gesamte Sportgerichtsbarkeit.