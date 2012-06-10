Wendepunkt

Der 15. Juli 1927 markiert eines der wichtigsten Ereignisse der Ersten Republik zwischen 1918 und dem Ende der Demokratie im Jahr 1933. Die In-Brand-Setzung des Justizpalastes glich einem österreichischen Sturm auf die Bastille en miniature. Vom Juli 1927 an demontierte sich die Republik selbst, ohne dass jemand diese Entwicklung zu verhindern in der Lage gewesen wäre. Norbert Leser, Sozialphilosoph, Politikwissenschafter und Autor von Standardwerken zu Sozialdemokratie und zu Austromarxismus, und Gerhard Botz, Historiker und Autor von Standardwerken zum Nationalsozialismus und zur Gewalt in der Politik, besprechen, diskutieren und analysieren einen der wichtigsten Tage der Zwischenkriegszeit. Martin Haidinger liest dazu Heimito von Doderer und Elias Canetti.



Ein Schicksalstag der Ersten Republik. Aus Anlass des 85. Jahrestages des Justizpalastbrands: historische und politische Analysen von Gerhard Botz und Norbert Leser sowie eine Lesung Martin Haidingers aus Heimito von Doderers "Die Dämonen" und Elias Canettis "Masse und Macht".



14. Juni 2012, KlangTheater, Argentinierstraße 30a; 1040 Wien, 19.30 Uhr. Eintritt: 11 Euro. http://radiokulturhaus.orf.at



Artikel erschienen am 8. Juni 2012 in: "Wiener Zeitung", Beilage "Wiener Journal", S. 41