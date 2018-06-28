Wenig Bio in der Gastronomie

Bio-Produkte. Obwohl die Nachfrage nach biologisch erzeugten Produkten seit Jahren steigt, ist der Bio-Anteil in der heimischen Gastronomie noch sehr gering.

Geschätzte rund drei Prozent der Lebensmittel, die für die Gastronomie gekauft werden, sind bio, teilte die AMA-Marketing am Donnerstag mit. Im Lebensmittelhandel liegt der Bio-Anteil bei 8,6 Prozent, im Direktvertrieb beziehungsweise Fachhandel beträgt er knapp ein Viertel.