Wenig Eigenkapital in Österreich

Deshalb werde heuer zum zweiten Mal die Messe für Unternehmensbeteiligungen, Kooperationen und Betriebsnachfolge - die "Beteiligung `99" - stattfinden. Am 24. September sollen im City Club Hotel



Vienna/Vösendorf innovative Unternehmen mit potentiellen Kapitalgebern zusammengebracht werden, sagte Halvax. Er will 500 Mill. Schilling für heimische Klein- und Mittelbetriebe aufbringen. Neben der



TPA sind auch der ERP-Fonds, die Finanzierungsgarantiegesellschaft (FGG) sowie Sponsoren Veranstalter der Messe. Halvax und Kurt Löffler (ERP-Fonds) meinten, daß die Veranstaltung ein wesentlicher



Beitrag sei, den dramatischen Eigenkapitalmangel bei vorwiegend jungen und rasch wachsenden Unternehmen zu beheben.



Auch der heimische Venture-Capital-Markt (Risikokapitalmarkt) hinke dem europäischen Durchschnitt weit hinterher. Johann Höbart von der TPA betonte, daß Österreich zirka um das 13fache unter dem



europäischen Durchschnitt liege. Laut Löffler könnten derzeit mindestens 10 Mrd. Schilling veranlagt werden. Für eine Expansion würden rund 10 bis 50 Mill. Schilling benötigt. Gründe für den



Kapitalbedarf sind Gründungskosten, Marktdurchdringung und Expansion.



Eine Ursache für die geringe Finanzierung durch Eigenkapital ist laut Rupert Hasenöhrl von der Fertigteilhausfirma "Griffnerhaus", einem Teilnehmer an der "Beteiligung `98", die Scheu vieler



Unternehmer, sich von Unternehmensanteilen zu trennen.