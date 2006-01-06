Wenig Hoffnung für Sharon

Medizinische Experten bezeichnen die Wendung als wesentliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Sharon. Der amtierende Ministerpräsident Ehud Olmert und der frühere Ministerpräsident Shimon Peres eilten ins Krankenhaus.



Nach der neuerlichen Notoperation haben die Ärzte des israelischen Ministerpräsidenten Ariel Sharon von Verbesserungen im Gehirn des Patienten gesprochen. Der 77-Jährige befinde sich jedoch nach wie vor in einem kritischen Zustand, sagte der Direktor der Jerusalemer Klinik, Shlomo Mor-Yossef.



Es sei gelungen, die Blutung zu stoppen und den Druck innerhalb des Schädels zu senken. Mor-Yossef sagte weiters, Sharon sei wieder auf die Intensivstation verlegt worden. Sein Zustand sei "ernst, aber stabil".



Die Notoperation hatte Klinikangaben zufolge rund fünf Stunden gedauert und war nötig geworden, weil die Ärzte in der Früh eine neue Hirnblutung festgestellt hatten. Der Zustand des Gehirns ist Gegenstand von Spekulationen. [mehrMeinungsfragen: Kadima vorne



Sharons vor kurzem gegründete Partei Kadima liegt in der Wählergunst weiterhin hat die Organisation auch ohne Sharon Chancen auf ein Drittel der Sitze im israelischen Parlament, der Knesset. Die vorgezogenen Wahlen finden am 28. März statt.



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