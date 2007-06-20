Wenig Neues zum Thema

Ein Familienpädagoge erklärte, dass ein Altersunterschied von drei Jahren ideal sei, da hier das ältere Kind nicht mehr in der symbiotischen Nähe zur Mutter stehe und sich auf ein neues Kind freuen könne - ein kleinerer Abstand bedeute zwar Nähe, aber auch Rivalität, ein größerer Altersunterschied das Gegenteil.



Viel gab das Thema nicht her. Da wäre es vielleicht spannender gewesen, die unterschiedlichen Entwicklungen von Geschwisterkindern und Einzelkindern zu erörtern.