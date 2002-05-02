Wenig Steuerimpulse für betriebliche Investitionen

Der Investitionsfreibetrag war zwar nur mehr für Anschaffungen oder Herstellungen bis Ende 2000 möglich. Bei der Herstellung von Gütern mit langer Produktionsdauer gab (und gibt) es allerdings noch Entscheidungsfreiheit, wann der IFB ausgenützt werden darf.



So kann es kommen, dass ein Wirtschaftsgut, dessen Fertigstellung erst nach dem 31.12.2000 erfolgt, auch noch nach dem allgemeinen IFB-Ablauftermin IFB-fähig ist - freilich nur hinsichtlich jener Teilherstellungskosten, die auf die Zeit bis Ende 2000 entfallen.



Steuerlicher Impuls für die Bauwirtschaft



Die Übertragung stiller Reserven nach dem Ausscheiden alter Betriebsanlagen bedeutet, dass solche aufgedeckten "Stillen" mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten neuer Betriebsanlagen aufgerechnet werden können, freilich auch die AfA*)-Basis der "Neuen" vermindern. Wer die Neuinvestition nicht im Jahr des Ausscheidens der Altanlage schafft, darf die stillen Reserven per "Übertragungsrücklage" bis zu 12 Monate vortragen, in Ausnahmefällen sogar bis 24 Monate.



Vorausgesetzt: "Alter" im Betriebsvermögen



Voraussetzung für die Übertragungsprozedur ist, dass die Altanlage schon 7 Jahre (Betriebsgrundstücke 15 Jahre) zum Betriebsvermögen gehört haben muss.



Ganz neu und nur im Jahr 2002 gilt die neue 7%ige vorzeitige Abschreibung für die (Teil-)Herstellungskosten neuer Betriebsgebäude, nämlich solcher, deren Normal-AfA mit 3% begrenzt ist. Außerdem gilt eine Höchstgrenze von 3,8 Mill. Euro pro Betriebsobjekt.



*) Abschreibung für Abwertung