Weniger, aber größere Geschäfte

Die Zahl der Geschäfte im heimischen Einzelhandel geht zurück. Die Verkaufsfläche wächst hingegen weiter.
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Das geht aus Erhebungen der KMU Forschung Austria hervor. Die Zahl der Geschäfte sank 2004 um 2% auf 53.300 Shops. Im vergangenen Jahr betrug die gesamte Verkaufsfläche des heimischen Einzelhandels 15,5 Mio. m², das ist ein Zuwachs um 0,9% oder 144.000m². Diese Fläche entspricht etwa jener der SCS, erklärte Peter Voithofer von KMU Forschung Austria am Donnerstag in einer Pressekonferenz.
Rund ein Drittel (31%) der Geschäfte werden von filialisierten Handelsunternehme betrieben, wobei die Filialen rund 52% der gesamten Verkaufsfläche einnehmen. Die Konzentration wird heuer weiter steigen, die Zahl der Unternehmen mit nur einer Niederlassung wir weiter zurückgehen, erwartet das Handelsforschungsinstitut.