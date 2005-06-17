Weniger, aber größere Geschäfte

Das geht aus Erhebungen der KMU Forschung Austria hervor. Die Zahl der Geschäfte sank 2004 um 2% auf 53.300 Shops. Im vergangenen Jahr betrug die gesamte Verkaufsfläche des heimischen Einzelhandels 15,5 Mio. m², das ist ein Zuwachs um 0,9% oder 144.000m². Diese Fläche entspricht etwa jener der SCS, erklärte Peter Voithofer von KMU Forschung Austria am Donnerstag in einer Pressekonferenz.



Rund ein Drittel (31%) der Geschäfte werden von filialisierten Handelsunternehme betrieben, wobei die Filialen rund 52% der gesamten Verkaufsfläche einnehmen. Die Konzentration wird heuer weiter steigen, die Zahl der Unternehmen mit nur einer Niederlassung wir weiter zurückgehen, erwartet das Handelsforschungsinstitut.