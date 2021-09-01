Weniger Emissionen durch smarten Verkehr

Allein mit alternativen Antriebstechniken lassen sich die Emissionsziele im Straßenverkehr nicht erreichen, die Politik simplifiziere hier ein komplexes Thema, meinte Georg Kapsch, Chef der Kapsch TrafficCom bei einem Pressegespräch am Dienstag.



Der Mautanbieter will sich für die Zukunft strategisch auch auf intelligente Verkehrssteuerung ausrichten. "Mobilität ist ein Grundbedürfnis", so Georg Kapsch. Die Menschen wollen weniger Emissionen, aber nicht aufs Auto verzichten, geht aus einer Studie des Unternehmens hervor, die im Juli in Österreich und Deutschland durchgeführt wurde. Demnach ist Klimaschutz seit den Wetterkapriolen dieses Sommers im Bewusstsein der Menschen präsenter als je zuvor. 74 Prozent der befragten 1.000 Österreicher sehen Handlungsbedarf bei den Emissionen im Straßenverkehr. Das EU-Verbot für Verbrennungsmotoren bis 2035 geht 81 Prozent nicht schnell genug.

Intelligente Maut