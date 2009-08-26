Weniger Geld für Esprit

Die Modekette Esprit verdient weniger als bisher. Der Nettogewinn fiel im zweiten Geschäftshalbjahr von Jänner bis Juni um 40 Prozent auf umgerechnet 171 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
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Esprit, die sechstgrößte Modekette der Welt, erwartet im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2009/2010 eine anhaltende Schwäche in den Auftragsbüchern. Das Wachstum wird dennoch vorangetrieben. Von Juli bis Dezember sollen 60 bis 80 Läden eröffnen. Der Fokus liege auf Frankreich, wo der Marktanteil unter einem Prozent liege, sowie auf Australien, Kanada und Großbritannien.
Esprit konkurriert mit Händlern wie Hennes & Mauritz und Gap. Die Modekette macht in Deutschland fast die Hälfte ihres Umsatzes.