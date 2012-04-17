Weniger Kosten mit weißen Kügelchen

Wien. Homöopathie ist kein Randgruppenphänomen mehr - sie ist die bekannteste und beliebteste komplementärmedizinische Heilmethode, wie eine neue GfK-Studie zeigt. Immerhin hat sich im Jahr 2011 jeder zweite Österreicher mit weißen Kügelchen behandeln lassen. Und das sehr zur Zufriedenheit sowohl der Patienten als auch der Krankenkassen, wie Vertreter des Vereins zur Förderung der Homöopathie und Gesundheit am Dienstag betonten.



Als Ziel definierte der Allgemeinmediziner Klaus Connert vom Institut für Integrative Medizin eine österreichweit ärztliche homöopathische Grundversorgung. Hierzulande wird die Heilmethode nur von Schulmedizinern mit entsprechender Zusatzausbildung durchgeführt, die zuerst eine Diagnose erstellen und dann über die Therapie entscheiden. Nicht immer ist Homöopathie das alleinige Mittel der Wahl, aber doch sehr häufig. Viele akute und chronische Erkrankungen seien gut behandelbar. Die häufigsten Krankheiten, bei denen Homöopathika angewendet werden, sind laut Studie Erkältungen und grippale Infekte. Auch zur Abwehrsteigerung, bei Schlafstörungen oder Allergien greifen die Patienten immer mehr zu den verdünnten und verschüttelten Präparaten. "Die Anforderung an die Homöopathie ist, dass sie im gleichen Zeitraum wie die Schulmedizin und mit gleichem Erfolg wirkt", erklärt Connert.

20 Prozent weniger Kosten

Der Arzt Gerhard Hubmann sieht bei vermehrtem Einsatz von homöopathischen Mitteln ein großes Einsparungspotenzial für das Gesundheitssystem. So könnten die Behandlungskosten um 20 Prozent reduziert werden. Eine niederländische Studie hat gar eine Ersparnis von bis zu 25 Prozent aufgezeigt. Häufig würden sich nach homöopathischen Therapien der Einsatz von Arzneien und Spitalsaufenthalte reduzieren.



Die neue Initiative "Homöopathie hilft" will die Kooperation zwischen Schul- und Komplementärmedizin fördern und aufklären. Ein Infoabend zu Homöopathie, Burnout und Rheuma am 19. April im Kolpinghaus, Gumpendorfer Straße 39, 1060 Wien, ist Auftakt einer Veranstaltungsreihe.



www.homoeopathiehilft.at