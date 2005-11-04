Weniger nervöse Kunden bei Bawag

Bawag-Kunden wieder entspannter. | Prüfbericht liegt noch nicht vor. | Wien. "Ich habe nichts gemerkt. Es ist alles normal. Unser Sparverein macht weiter. Wissen Sie, ich bin Kassier eines Sparvereines. Und unser Hauptkassier hat gesagt, es ist alles okay. Ich habe gerade dieses Weltspartagsgeschenk von der Bawag bekommen." Mit diesen Worten zeigte ein Kunde der Bawag das Sparschwein her, das er in der Filiale im 1. Bezirk erhalten hatte. Eine ältere Frau sah die Sache ähnlich. Sie war mit ihrer Mutter in der Bawag-Filiale im 10. Bezirk gewesen und sagte: "Ich bin absolut nicht verunsichert." Kurz nach Bekanntwerden des Refco-Skandals hatten die Mitarbeiter der Bawag kein leichtes Leben gehabt. Da hatte es Kunden gegeben, die besorgt Teile ihres Geldes behoben oder die Mitarbeiter in rüdem Ton auf die Refco-Affäre hinwiesen. Am Weltspartag jedoch war die Stimmung wieder besser. Die Mitarbeiter verteilten Plüschtiere, die kurzerhand auf den Namen des Refco-Pleitiers Bennett getauft wurden.