Weniger Staat · mehr privat: Türkei öffnet sich dem Ausland

Yalova bezifferte das Privatisierungspotential des 70 Millionen Menschen umfassenden Staates mit 100 Mrd. Dollar, wovon die Hälfte in den nächsten fünf Jahren ausgeschöpft werden soll. Bisher



lukrierte die Türkei erst 4,6 Mrd. Dollar aus dem Verkauf von Staatsbetriebenmen. Die größten Projekte im heurigen Jahr umfassen Unternehmen aus den Bereichen Energie, Stahl, Telekommunikation und



Luftfahrt (Turkish Airlines). Investoren aller Länder seien willkommen, betonte Yalova. Bisher hätten sich in erster Linie die USA und die größeren EU-Staaten (Großbritannien, Frankreich, Italien,



Spanien, Deutschland) für die Türkei interessiert. Aus Österreich kamen bisher umgerechnet 100 Mill. Dollar.



Die Investmentbank der Bank-Austria-Gruppe, die CA IB Investmentbank, hat mit der Errichtung eines Repräsentanzbüros in Istanbul ein Zeichen gesetzt, für wie wichtig sie den türkischen Kapitalmarkt



erachtet. Beim Verkauf staatlicher Unternehmen an Private sieht die CA IB große Chencen, ihre Erfahrung als Beraterin bei Privatisierungen einbringen zu können.