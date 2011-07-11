Weniger wäre mehr

Genau ein Monat war es am Montag her, dass die Vienna in der Relegation ihren Verbleib in der Ersten Liga gesichert hat. An sich kein weltbewegendes Datum, doch am Montag (nach Redaktionsschluss) begann für die Vienna in Altach bereits wieder die neue Saison. Mit einem runderneuerten Kader (elf Abgänge, acht Neuzugänge) und nach einer Blitz-Vorbereitung von zwei Wochen startet der Verein in 36 lange Runden, von denen 21 noch heuer ausgespielt werden. Für die restlichen 15 Runden gibt es dann 14 Wochen Vorbereitungszeit. Dass ein derart absurd verzogener Spielplan eine ernsthafte Vorbereitung verunmöglicht, versteht sich von selbst. Natürlich spielt das Klima eine Rolle. Aber wenn es für eine Meisterschaft nach dem Kalenderjahr keinen Willen gibt, sollte zumindest das Format überdacht werden. Denn 36 Runden Erstliga-Fußball sind mehr als genug.