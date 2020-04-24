Wenn der Prinz die Hüllen fallen lässt

Darf er denn das? Ein Video ohne Hose hätte man wohl eher dem Bruder des künftigen Königs von England zugetraut, der ja über den Großen Teich abgedankt hat. Denn der britische Prinz William hat zusammen mit dem Schauspieler Stephen Fry ein Spaß-Video gedreht, um seine Landsleute in der Corona-Krise aufzumuntern. In einer fiktiven Unterhaltung per Videokonferenz schlüpft Fry in die Rolle des in Großbritannien weit bekannten selbstverliebten Weltkriegs-Generals Lord Melchett aus der Historien-Comedy-Serie "Blackadder". William spielt sich selbst - und beweist dabei viel Selbstironie.



Das Video beginnt mit einem ungeduldigen Lord Melchett, der vor dem Computer sitzt und flucht: "Kommt schon Leute, ich dachte, ihr Deutschen müsstet pünktlich sein." Eine Anspielung auf die teilweise deutsche Abstammung der britischen Königsfamilie, die spätestens seit dem Ersten Weltkrieg als Hypothek gilt. Die Unterhaltung endet mit dem Eingeständnis Williams, dass er bei dem Gespräch weder Socken, noch Schuhe oder eine Hose getragen hat.

Es sind besondere Zeiten, gerade in Großbritannien, das sehr zögerlich auf die Corona-Krise reagiert hat. Während andere Länder ihre Bevölkerung schon in Sicherheit brachten, wurde auf der Insel über die bevorstehende Gefahr noch gewitzelt. Da den Briten das Lachen seitdem vergangen ist, muss man es nun wieder anstarten. Sozusagen eine royale Wiederbelebung der Lachmuskeln. Die Briten sind eben auch beim Humor speziell.