Wenn der Wille versiegt

Für die einen geht’s um viel, für die anderen um nichts mehr. Außer um Siegprämien. Diese Ausgangsposition findet sich in allen Fußballligen gegen Ende einer Saison. Und zwar in allen Leistungsklassen.



Und dann eilen auf einmal Abstiegskandidaten von Sieg zu Sieg und feiern Titelkandidaten mit schwacher Tordifferenz hohe Erfolge. Einerseits logisch, dass große Ziele noch einmal letzte Kräfte mobilisieren, andererseits sind Ergebnisse zum Saisonausklang zu oft zu eigenartig. In der Türkei weicht der Verdacht nun offenbar der Gewissheit, dass Klubs fürs Verlieren bezahlt wurden. Doch wer dies als rein türkisches Problem sieht, sollte sich die lustigen Ergebnisse in anderen Ligen, etwa in Italien ansehen. Oder auch in hiesige Regional- und Landesligen schauen.