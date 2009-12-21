Wenn die Alternative fehlt.. .

Denn: Waltraud Langer (ORF) fragte oft mit der gnadenlosen Härte einer von der Unverbesserlichkeit ihrer Zöglinge genervten Kindererzieherin, was nur selten von Phasen ihres verbindlichen Charmes gemildert wurde. "Presse"-Chef Michael Fleischhacker verpackte seine scharf geschliffenen analytischen Fragen in seidenweich sanfte Stimme und brachte so Bucher, vor allem in der Causa Hypo Alpe Adria, auf ziemlich glattes Eis. Dem Zuseher wurde ein bisschen Durchblick ins rechte Lager mit seinen Grabenkämpfen und auf die nahezu aussichtslose Lage des BZÖ geboten. Aber gleichzeitig wurde der Verdacht erhärtet, dass das Drunter und Drüber am rechten Rand des österreichischen Parteienspektrums das Wachstum der Strache-FPÖ nicht bremsen wird. Weil eben auch die treffendste Kritik ohne die Alternative einer dynamisch-reformfreudigen Regierungspolitik zu wenig ist.