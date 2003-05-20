Wenn die tolle Tante kommt

1930 wurde die Junkers Ju 52, so ihr offizieller Name, in Dessau von Dipl.Ing. Ernst Zindel als Fortführung der F13 entwickelt. Die erste Serie Ju52/1m kam nur in wenigen Exemplaren als einmotoriges Verkehrsflugzeug auf den Markt.



1932 entstand dann die mittlerweile legendäre Ju52/3m, von der bald 231 Exemplare den Ruf der Lufthansa begründeten. 2003 gibt es weltweit noch 5 flugfähige Exemplare. Die Ju52/3m "Berlin-Tempelhof" mit dem historischen Kennzeichen D-AQUI, auch heute noch im Besitz der Lufthansa und liebevoll restauriert, startet ihre Österreich-Tournee am 31.Juli in Salzburg, kommt dann nach Wien (1., 3. und 6.August), Graz (4. und 5. August), um schließlich in Linz (7. und 8. August) die Visite zu beenden.



Es gibt sowohl Rundflüge als auch die Möglichkeit, bei Streckenflügen das Erlebnis mit der Tante Ju ein wenig länger zu genießen: am 31. Juli von Salzburg nach Wien, am 3. August von Wien nach Graz, am 5. August von Graz nach Wien, am 06. August von Wien nach Linz und am 8. August von Linz nach München.



Durch die geringe Fluggeschwindigkeit von 190 km/h und einer Flughöhe von 600m wird der Sightseeing-Trip zum Erlebnis der besonderen Art. Jeder Passagier hat einen garantierten Fensterplatz, zudem kümmern sich ein Purser oder Purserette, wie Flugbegleiter damals genannt wurden, um das Wohl der Passagiere. Die gesamte Mannschaft trägt die historischen Uniformen, die Sitzplätze verströmen nostalgischen Charme, sind sie doch mit einer geflochtenen Hutablage im Stil der 30er-Jahre ausgerüstet.



Technische Daten: Verkehrsflugzeug mit drei Triebwerken (bei BMW gebaute Pratt & Whitney Hornet (BMW 132A-3) 9 Zylinder Sternmotoren mit je 541 KW); Reisegeschwindigkeit: 250 km/h in 900 m; Gipfelhöhe: 5900 m; Reichweite: mit Zusatztanks 1.300 km; Gewicht: leer 5.720 kg; beladen 9.600 kg; Nutzlast: 17 Passagiere



Buchungen: Fr. Jutta Ludwig-Langer; Telefon 01/599 11-276 oder unter www.lufthansa.at