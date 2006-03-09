Wenn es plötzlich "Klick" macht

Das Aha steckt im Schläfenlappen

Was passiert aber im Gehirn, wenn wir ein Aha-Erlebnis haben? Der Neurologe Professor Lüder Deecke gab am Dienstag bei einer Veranstaltung der Werbeagentur AHA puttner red cell im ORF-Zentrum die Antwort: Der Aha-Effekt ist ein kreativer Problemlösungsprozess, eine Explosion neuraler Aktivität in der rechten Gehirnhälfte (genauer: an der Außenfläche des Schläfenlappens). Diese Region ist für das räumliche Vorstellungsvermögen und die Kreativität zuständig. Im Moment der Erkenntnis wird das limbische System (Funktionseinheit des Gehirns, die der Verarbeitung von Emotionen dient) aktiviert und der Betreffende erlebt ein Hochgefühl. So soll Archimedes - angeblich - vor Freude splitternackt durch die Straßen gerannt sein. Der Aha-Effekt macht also glücklich.

Frage-Antwort-Spiel in der Werbung

Reinhard Gnettner und Günter Roth von AHA puttner red cell versuchen den Aha-Effekt gezielt einzusetzen. Grundlage einer wirksamen Werbung sei nämlich eine zündende Idee, meinen die Werbeprofis. "Jede Idee besteht immer aus einer Frage und einer passenden Antwort", sagt Roth. Die Auflösung ist das beworbene Produkt oder eine Eigenschaft dieses Erzeugnisses. "Gute Kreative sind Fragenmacher", weiß Roth. Aha-Erlebnisse sind nicht neu. Ist alles nur ein Werbeschmäh? Nein, sagt der Werbefachmann Roth. Der Aha-Effekt ist eine "allgemeingültige Mechanik, ein einfaches Prinzip, das universell funktioniert". Aha.