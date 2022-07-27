Wenn Geschichte abgerissen wird

Der Neuhauser-Hof in Grünbach bei Freistadt in Oberösterreich ist 320 Jahre alt.



Erzherzogin Maria Theresia hätte im Neuhauser-Hof ihr Gesetz für die Unterrichtspflicht entwerfen können.



Kaiser Ferdinand I. hätte sich im Neuhauser-Hof seine geliebten Knödel kredenzen lassen können, was gut zur Region gepasst hätte.



Joseph II. hätte im Neuhauser-Hof sein Verbot der Pfeffernüsse und eine Weisung an diesen Mozart diktieren können, nicht immer so viele Noten in eine einzige Oper zu packen.



Ludwig van Beethoven hätte im Neuhauser-Hof die 60 Bohnen für seinen Kaffee abzählen können.



Johann Wolfgang von Goethe hätte im Neuhauser-Hof auf die verwunderliche Idee kommen können, einem Gelehrten den Teufel als Partner zuzugesellen.



Kaiser Franz Joseph hätte im Neuhauser-Hof übernachten und am Abend, beim Ausprobieren des Bettes, seufzen können: "Mir bleibt doch nix erspart!" Inzwischen hätte Kaiserin Sisi im Neuhauser-Hof den Umfang ihrer Taille zum dritten Mal an diesem Tag vermessen können.



Der Neuhauser-Hof ist ein Kulturdenkmal aufgrund seines Alters und seiner Bauweise. Der Neuhauser-Hof hat Napoleons Feldzüge, Kriege, Revolutionen und Bombardements überstanden. Den derzeitigen Gemeinderat mit absoluter ÖVP-Mehrheit übersteht er wohl nicht. Der nämlich hat den Abriss beschlossen, ohne eine Alternative ins Auge zu fassen. Weg mit dem Neuhauser-Hof. Weg mit österreichischer Baugeschichte.



Eine Kulturschande ist das!