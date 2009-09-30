Wenn Hund und Katze die Steuerlast verringern

In einigen Konstellationen reduzieren Hund und Katze allerdings doch die persönliche Steuerlast. So sind Wachhunde und Jagdhunde für Jäger und Förster beruflich notwendig. Daher sind die durch diese Hunde verursachten Ausgaben für deren Erwerb, für Tierärzte, Medikamente und auch für das Futter steuerlich abzugsfähig.



Schutz reicht nicht



Kosten für Therapiehunde sind nach einer aktuellen Entscheidung des Unabhängigen Fachsenates dann steuermindernd, wenn ein diplomierter Sozialarbeiter oder Heilpädagoge den Hund für seine Arbeitsausübung einsetzt. Ebenso bei Zoos, aber auch Hotels - etwa im Falle eines Streichelzoos für die kleinen Gäste. Und auch bei Züchtern sind Hunde und Katzen steuerlich relevant. In diesen Fällen ist auch ein Verkaufserlös dieser Haustiere steuerpflichtig.



Für einen Steuerabzug nicht ausreichend ist jedoch, wenn ein Hund zum Wachhund ausgebildet wurde und das Eigenheim bewacht. Die allgemeine Wach- und Schutzfunktion sowie die soziale Rolle eines Haustieres sind steuerlich irrelevant. So hat der deutsche Bundesfinanzhof entschieden, dass der Schutzhund einer Ärztin, den diese auf beruflichen Fahrten durch abgelegene Gegenden mitnimmt, keine steuerlich abzugsfähigen Ausgaben verursacht.



Die Anforderungen an das Vorliegen von Betriebsausgaben bei Haustieren sind daher relativ streng. Diese Auffassungen sind jedoch insofern systemkonform, als auch Ausgaben für Waffen, Alarmanlagen oder ähnliches im Regelfall privat veranlasst und daher steuerlich nicht abzugsfähig sind. Nicht ausreichend für die steuerliche Abzugsfähigkeit ist daher die Behauptung eines Vermieters, seine Katzen würden die Vermietung seiner Wohnung erleichtern.



Behandlung nach Biss



Für alle Personengruppen ist jedoch ein weiterer Abzugsposten möglich: Führen Ausgaben für Hunde und Katzen zu außergewöhnlichen Belastungen, ist dies steuerlich relevant.



Außergewöhnliche Belastungen sind - unabhängig vom ausgeübten Beruf - dadurch gekennzeichnet, dass sie laut gesetzlicher Definition drei Kriterien erfüllen: Sie müssen außergewöhnlich sein, zwangsläufig anfallen und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen.



Da die notwendigen Behandlungskosten eines Hundebisses eines bisher nicht verhaltensauffälligen Hundes diese drei Kriterien erfüllen, kann der zur Zahlung verpflichtete Hundehalter diese Kosten steuerlich abziehen. Nicht möglich wäre dies dagegen bei freiwilligen Zahlungen oder bei Ersatzzahlungen für wiederholte Schäden, da in diesen Fällen die Außergewöhnlichkeit beziehungsweise die Zwangsläufigkeit nicht mehr vorliegt.



Kosten für ausgebildete Partner- und Blindenhunde sind im Rahmen der außergewöhnlichen Belastungen ebenfalls steuerlich abzugsfähig.



Clemens Endfellner und Peter Tengg sind Mitarbeiter einer Steuerberatungsgesellschaft. Einen ausführlichen Artikel zu diesem Thema lesen Sie in der SWK des Linde Verlages.