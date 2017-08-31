Wenn Kabarettisten statt ein Programm über die Politik zu schreiben selbst zum politischen Kabarett werden

Der nunmehr allseits bekannte Link, den Lassi auf seine Homepage setzte, war für GILT kein Pech, sondern Glück: Es hätte auch ein IS-Heimkehrer, ein verurteilter Sexualverbrecher oder gar ein Berufspolitiker ausgelost werden können.





Die NR-Wahl als Gaudi (oder für die eigene Publicity) zu missbrauchen, ist kein Fauxpas eines Publikumslieblings, sondern ein Maß seines wahren Tiefgangs.





Diese meiner Meinung nach vertrottelte Aktion erinnert an ÖH-Wahlen im vorigen Jahrhundert, als Spaß noch etwas Alltägliches war, und einige Spaßgruppen mit Jux-Programmen zur Wahl antraten. Ich glaube es waren die Morgenmuffel, die sogar einmal ein Mandat "erkämpften" und öffentlich verlosten. Vielleicht hat Düringer von dort seinen "Geistesblitz".





Die ÖH-Wahlen sind schon lange bedeutungslos. Da passen solche Scherze hin; wenn sich jemand überhaupt noch die Mühe macht.





Aber der NR sollte nicht auch von uns Wählerinnen und Wählern herabgewürdigt werden. Das ist die (einzige?) Aufgabe der gewählten Experten und Expertinnen. Was sagt uns eigentlich diese Aktion? Eh wurscht, wer`s wird ? Hauptsach a Gaudi hama? Und die Leut reden drüber.





Düringer drischt zwar ähnliche Phrasen wie Grillo, aber möglicherweise hat er sie nicht richtig verstanden.





Es gibt sie, die Idealisten, die Zeit, Energie und Geld opfern, um sich "einzubringen". Die sich Gedanken über den Zustand unserer Gesellschaft machen. Dieser unbedachte Umgang mit politischer Verantwortung trifft vor allem diese Idealisten.





Dass diese Gaukelei einer Bewegung, einer nigelnagelneuen, die der Politik - ohne Aufwand - zeigt, wie es geht, die quasi im Vorbeigehen alles richtig richtet statt vernichtet, ein großes Echo fand (und findet), verwundert. Hat nicht schon Sinowatz das Wort "kompliziert" im Zusammenhang mit Politik salonfähig gemacht?





Es ist ein gefährliches Verniedlichen, mit einer Spaßgruppe ohne Arbeit die Welt retten zu können.





Düringers Aktion verdeutlicht, wie schlimm es um Teile unserer Gesellschaft steht.