Wenn Kinder Sucht bekämpfen

Viele Schulen in Österreich nehmen am "Comenius"-Projekt teil, aber nur eine erwählte konnte die Reise in die EU-Hauptstadt antreten.



Projekt "Drogenmissbrauch"



Glückliche Siegerin ist heuer die Hauptschule Grieskirchen - und das nicht ohne Grund. Haben die Oberösterreicher doch soziales Engagement im Zuge eines Projekts, das sich mit "legalen Drogen" beschäftigt, bewiesen: "Alkohol und Tabak sind genauso gefährliche Drogen wie offiziell illegale Suchtgifte. Aber viele Kinder erkennen das nicht. Das muss geändert werden", lautet heuer das Motto im Österreich-Zelt.



Mit dem Siegerprojekt haben die Grieskirchner vor drei Jahren begonnen. Dabei galt es von Anfang an, auf die Gefährlichkeit von Alkohol und Zigaretten aufmerksam zu machen. Denn der Missbrauch dieser Suchtmittel ist unter Österreichs Jugend weit verbreitet.



Grieskirchner Kinder und aktive Lehrer haben dem Problem den Kampf angesagt: Acht Schüler sind bemüht, nach Besuch eines Präventionskurses gefährdeten KameradInnen zur Seite zu stehen, engagierte Grießkirchner Lehrer versuchen, das Personal der Wirtshäuser davon zu überzeugen, keinen Alkohol an Jugendliche auszuschenken. "Kinder unter 16 bestellen bei uns Whisky an der Bar. Da liegt die Schuld beim Personal", so Rashed. Im Kampf gegen den Alkoholismus haben die Östereicher übrigens Hilfe aus zwei EU-Beitrittsländern erhalten: Ähnliche Projekte laufen in den Partnerschulen im polnischen Opole und dem slowakischen Sula.



Gestern Nachmittag wurde das internationale Schülertreffen offiziell beendet. Insgesamt 5000 Luftballons, behängt mit verschiedenen Kinder-Wünschen, entschwebten in die Lüfte: "Mein Wunsch für Europa ist, den Drogenkonsum zu stoppen", so das Anliegen eines jungen Österreichers, das "bis zu den höchsten Brüsseler Stellen" vordringen konnte.