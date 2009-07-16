Wenn Klassik auf Rap trifft

Innig wird der Kontrabass von dem 13-Jährigen umarmt, beim Zupfen der Saiten drückt er sein Ohr am Resonanzkörper platt: In seiner Schule - der Gesamtschule Bremen-Ost im Stadtteil Tenever, wo viele an der Armutsgrenze leben - ist seit zwei Jahren die Deutsche Kammerphilharmonie beheimatet. Das Orchester gilt als eines der besten der Welt, Proben und Konzerte finden nun in der Schule statt. Die Konfrontation der häufig in Heimen wohnenden Kinder mit klassischer Musik wurde in der ARD vorgestellt: Schüler dürfen etwa während der Proben im Orchester sitzen oder ihre Eigenkompositionen auf der Bühne interpretieren - wobei das hochkarätige Orchester mitunter zu einem Rap anhebt. Wie die Kinder dabei von den Künstlern durch ihre musikalische Entdeckungsreise geleitet werden, wurde in der Doku auf berührende Weise eingefangen.