Wenn linker Hass erlaubt ist!!

Es ist unglaublich, was alles gesagt werden darf, wenn es von Links kommt. Wenn es von Links kommt, dann sind Beleidigungen in Ordnung, wenn es von Links kommt, dann darf es ruhig auch mal knallhart zur Sache gehen. Wo bleibt der Aufschrei? Richtig. Er bleibt aus. Dass sich dann doch der deutsche Focus für so eine aus meiner Sicht dreckige Sache hergibt, das hätte ich eigentlich nicht gedacht, aber was soll man von einem Land mit Merkel an der Spitze noch erwarten?



Zur Erinnerung: Red-Bull-Eigentümer und Selfmade-Milliardär Dietrich Mateschitz hat sich vor einer Woche in einem Interview erlaubt zu sagen, dass die europäische Flüchtlingspolitik ein großer Fehler war. Dass man die Millionen Menschen, die nach Europa strömten und strömen hätte kontrollieren müssen - was ja eigentlich logisch sein sollte. Ich will ja schließlich auch wissen, wer mein Haus betritt. Aber nein! Herr Mateschitz ist ja sicher ein Nazi! Hört, hört! Da schreibt also ein Schmierfink im Focus, man kann es nicht anders nennen (und ich bringe nur einen kleinen Auszug seiner Beleidigungen):



"Mit wachsender Macht schrumpft der Filter zwischen Hirn und Mund. Wem eh keiner was kann, dem ist es wurst, ob irgendeinem nicht passt, was da an Wörtern herauspurzelt."



Ist es Neid, ist es Dummheit, ist es Arroganz, was kann es nur sein, das einen Menschen so etwas schreiben lässt? Ich kann es nicht begreifen. So oft ich diesen Käse auch lese, ich kann nicht verstehen, dass so ein Beitrag im Focus abgedruckt werden darf. Warum so untergriffig, warum so übel angriffig? Ist ja okay, wenn der Autor die Dinge anders sieht, aber Mateschitz als Idioten hinzustellen, nur weil er anderer Meinung ist - traurig, einfach nur traurig.



Ich schäme mich für diesen Schreiber und ihm sei gesagt: Kommt der Tag, da wird Europa in Armut versinken. Mateschitz und seine Nachkommen werden dann nicht mehr in Europa sein. Sie, Herr Schreiber (Name bewusst nicht erwähnt, ist im Focus nachzulesen) - Sie und wir Durchschnittsbürger aber sehr wohl. Wir und unsere Nachkommen werden im Schlamassel sitzen. Merkel und Schmierfinken wie Ihnen sei Dank!















Quelle: http://www.focus.de/sport/fussball/bundesliga1/wie-dietrich-mateschitz-denkt-er-dachte-sich-rb-leipzig-aus-das-krude-weltbild-des-red-bull-bosses_id_6957696.html