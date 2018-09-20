Wenn Merkel nicht bald ins Komödienfach wechselt, wird Europa eine Tragödie erleben

Die Maaßen-Affäre wurde zu einer Halsband-Affäre. Noch nie wurde ein ganzer Kontinent als ein Schmierentheater missbraucht, nur um einer tragischen Heldin einen nicht verdienten Abgangs-Applaus zu erschwindeln. Merkel hatte und hat keine Legitimation, 740 Millionen als Komparsen Verdis Gefangenenchor singen zu lassen: "Va, pensiero, sull'ali dorate" - "Flieg, Gedanke, getragen von Sehnsucht".

Europas große Tage sind Geschichte. Europa ist nicht mehr prima inter pares. Und das Gefühl "Heimat" befreite sich längst von den Fesseln des Nationalismus. Aber so universell die Idee der Heimat auch wurde, die Merkel`sche Mätopie gehört nicht dazu.

Gendergerecht würde Schiller heute schreiben:

"Geben Sie Gedankenfreiheit, SireIn."

Und SireIn klingt nach Seierin; und vom Geseiere hat Europa schon lange genug.

Es ist kein Monarch, der sagt: "¿Por qué no te callas?" - "Warum schweigst du nicht?"

Es ist die Mehrheit der Wähler. Der Souverän einer Demokratie.