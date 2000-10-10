Wenn Schulbücher nicht langen

Für den Deutschunterricht stehen unter www.starsbytes.de interaktive Lerneinheiten u.a. zu Literatur und Kommunikation, Medien und Europa zur Verfügung. Beispielsweise gibt es im Internet ein Rätsel über die deutsche Literatur. Im Unterricht sollen Rezensionen erarbeitet werden, die besten werden online veröffentlicht. Die Schulaktion "Stars@Bytes" wird im Auftrag des deutschen Wirtschaftsministeriums durchgeführt.



Wirtschaft erleben können Schüler mit Unterstützung der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft (VG), einer Bildungseinrichtung der Wirtschaft. Anhand der von der VG entwickelten Projekte können Schüler Unternehmen gründen oder beim Spiel "Ökonomia" die österreichische Wirtschaft simulieren. Partner der VG sind das Bildungs- und das Wirtschaftsministerium, Banken u.a. Internet-Adresse: www.vwg.at.



Zum Thema Umwelt (Ökokurse, Ökoprojekte, Naturerfahrungsseminare etc.) hat "die umweltberatung" (Verband österreichischer Umweltberatungsstellen) Internet-Adressen zusammengestellt. Die Listen können gratis per E-Mail: service@umweltberatung.at angefordert werden. Das Schulprojekt "Regenwald" entstand 1999 auf Initiative des damaligen Unterrichtsministeriums. Hier können Schüler mit Organisationen vor Ort (Costa Rica, Argentinien etc.) in direkten Kontakt treten. Die alters-, fächer- und schulübergreifenden Projekte können in Deutsch und Englisch im Internet veröffentlicht werden. Infos im Internet: www.eduhi.at/regenwald oder via E-Mail: helmut-stemmer@bmuk.gv.at. Einen Lehrbehelf zu Erneuerbaren Energien hat der bundesverband erneuerbare energie (bvee) zusammengestellt. Infos unter Tel. 01/585 74 01 oder via E-Mail: bvee@bvee.at.



Schullandwochen, in denen Schüler "die Natur nicht nur sehen, sondern auch hören, riechen, fühlen und schmecken kann", betreuen die Naturfreunde Österreichs. Infos unter Tel. 01/892 35 34/14 Dw.



Ein Materialienpaket (inkl. interaktiver CD-ROM in Englisch) zum Thema Weltbevölkerung gibt es bei der Österreichischen Stiftung für Weltbevölkerung und Internationale Zusammenarbeit (SWI). Schüler sollen sich mit den Wechselbeziehungen zwischen Armut und Bevölkerungswachstum beschäftigen. Infos unter Tel. 01/585 98 71/11 Dw. oder 01/319 30 73.



Einen Workshop über Tourismus und die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Folgen von Reisen bietet die Salzburger Südwind Agentur für Oberstufen-Schüler an. Infos unter Tel. 0662/827 813 oder via E-Mail: suedwind.sbg@magnet.at.