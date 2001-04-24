Wenn Studenten günstig im feudalen Schlosspark wohnen

"Unser neues Studentenheim erinnert an Dr. Bruno Buchwieser, einem früheren Visionär eines vereinten Europas", betont ÖJAB-Geschäftsführer Eduard Schüssler. In diesem Sinn will das Europahaus auch eine "Drehscheibe für europäische Jugend- und Bildungsaktivitäten" sein. So wird die europäische Jugenddachorganisation ("European Federation of Youth Service Organisations") ihren Sitz von Paris nach Wien in das Dr. Bruno Buchwieser-Europahaus verlegen.



Für die fünf Studenten-Wohngebäude haben bereits alle Landesregierungen Plätze für ihre Studierenden reserviert. Die Zimmerpreise liegen zwischen 2.795 und 3.950 Schilling pro Monat. Neben Musikübungsräumen, Fitness- und Gymnastikräumen, Saunas, Tennisplätzen und Fußballplatz wird es u.a. auch eine Europabibliothek geben.



Anmeldungen unter Tel. 01/597 97 35-0, per e-mail: heimplatz@ojab.at oder im Internet: www.europahauswien.at/.