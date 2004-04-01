Wenn Träume wahr werden . . .

Viele Jahre lang war Barbara ("Babs") Becker die aparte Erscheinung an der Seite des ehemaligen Leimener Tennisstars Boris Becker. Vor drei Jahren ließ sie sich scheiden. Seitdem lebt Babs mit ihren Kindern in Florida fern der hiesigen Regenbogenpresse. Jetzt hat sie zumindest das Fernsehen wieder. In der Doku-Soap "New Life - Mein neues Leben" (dienstags, ProSieben, 20.15 Uhr) gibt sie die gute Fee, die das Leben von Singles umkrempelt. Unterstützt wird sie dabei von Eric und Axel, der eine wirkt als Stylist, der andere ist Designer. Die Kandidaten werden einer kompletten Rund-um-Erneuerung unterzogen, was soviel heißt wie neue Wohnung, neues Outfit, auch winkt ein neues Liebesglück.



In der jüngsten Sendung wurde die 33-jährige Tanja aus Berlin in die Welt des Glamours getaucht. Drei Tage lang umsorgte sie das flotte Dreierteam: Babs holte sie zum Promi-Friseur Ric Pipino (dem Ex von Heidi Klum) nach Miami, Eric ging dort mit ihr eine ganze Menge schicker Sachen in ebenso schicken Boutiquen einkaufen, während Axel ihre Wohnung renovierte. Der Unterhaltungswert blieb bis zum Schluss hoch, denn Tanja konnte sich dann doch mit kühlem Blondchen-Image ihren Schwarm an Land ziehen. Darüber freute sich Lifestyle-Expertin Becker mit einer für Fernsehshows ungewohnten Natürlichkeit. Woran man das sieht? Es sind vor allem ihre Augen, die glänzen, wenn sich ein Happy End abzeichnet. Damit dürfte sie auch jene Moralapostel beeindrucken, die fortwährend auf innere Werte pochen, obwohl es dann letztendlich doch auf Äußerlichkeiten ankommt, die einen Teil des Weges zum Ziel ebnen.