Wenn Wehrpflicht, dann für alle

Dieser Kampf ist berechtigt, denn dass es in vielen Bereichen noch an Gleichberechtigung mangelt, ist klar. Ebenso klar sollte aber sein, dass es sich auch bei der Gleichberechtigung nicht um eine Einbahnstraße nach dem Motto "gleiche Rechte, aber weniger Pflichten" handeln darf.



Ein kleines Gedankenspiel: Man stelle sich vor, es gäbe eine allgemeine Wehrpflicht - aber nur für Frauen. Die Männer könnten direkt nach der Schule studieren oder zu arbeiten beginnen, würden keine Zeit verlieren und noch viel schneller als bisher die Karriereleiter hinaufklettern. Die Frauenrechtlerinnen in diesem Land wären die Ersten, die sich über diese offensichtliche Diskriminierung empören würden.



Wie immer man nun zur allgemeinen Wehrpflicht stehen mag: Wenn es diese für Männer gibt, dann muss es sie auch für Frauen geben. Dass Frauen seit 1998 auch zum Heer dürfen, ist zwar ganz nett, aber von einer echten Gleichberechtigung (der Männer) weit entfernt.



Kontra Frauen im Heer: Wir wär's mit verpflichtender Kinderbetreuung



+++ Frauen zum Heer?