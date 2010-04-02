Wer den Ton angibt

Die Erste Liga heißt nur so, tatsächlich ist sie die zweite Leistungsklasse im eher nicht superklassigen österreichischen Fußball. Sie hat weniger Geld, weniger Qualität, weniger Attraktivität.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 16 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Dafür haben die Klubs einander, sie treten bei allen wesentlichen Entscheidungen der Liga ostentativ einstimmig auf. Auch bei der Vergabe des TV-Vertrages. Beinahe hätten die Klubs den Deal gekippt. "Wir sind halt die Kleinen", sagt Altach-Chef Karl-Heinz Kopf. Die Kleinen müssen eben zusammenhalten. Sie machten Hans Rinner zu ihrem Präsidenten, und sie verhinderten im Sommer eine Liga-Reform. So gesehen stimmt die Bezeichnung Erste Liga. So lange die tipp3-Liga gespalten ist, gibt die Erste Liga den Ton an.