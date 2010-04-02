Wer den Ton angibt

Dafür haben die Klubs einander, sie treten bei allen wesentlichen Entscheidungen der Liga ostentativ einstimmig auf. Auch bei der Vergabe des TV-Vertrages. Beinahe hätten die Klubs den Deal gekippt. "Wir sind halt die Kleinen", sagt Altach-Chef Karl-Heinz Kopf. Die Kleinen müssen eben zusammenhalten. Sie machten Hans Rinner zu ihrem Präsidenten, und sie verhinderten im Sommer eine Liga-Reform. So gesehen stimmt die Bezeichnung Erste Liga. So lange die tipp3-Liga gespalten ist, gibt die Erste Liga den Ton an.