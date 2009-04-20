Wer Köpfe zählt, der hat keine Ahnung

Was für ein Bild soll ein junger Mensch haben, wenn er hört, dass wir in einen Ärztemangel hineinschlittern? Soll er Medizin studieren, weil da krisensichere Jobs winken?



Bleiben wird bei den Fakten. Anfang 2005 gab es 38.500 Ärzte, 2009 sind es schon 43.000. Also sind pro Jahr netto 900 Ärzte dazugekommen. In der gleichen Zeit wurden etwa 7000 Ärzte mit dem Studium fertig. Zieht man die obigen 900 ab, haben 500 Ärzte pro Jahr entweder das Land verlassen oder aber frei werdende Stellen erhalten. Keine Rede von Mangel.



Von den 43.000 arbeiten 13.000 in Spitälern. Dazu kommen noch 7000 Turnusärzte, die darauf hoffen, später einen fixen Platz zu erhalten. 10.000 Ärzte haben einen Kassenvertrag. Also arbeiten 30.000 Ärzte im öffentlichen System, das wenigstens 95 Prozent der Österreicher versorgt. Wo, fragt man sich, arbeitet der Rest? Denn 13.000 haben im öffentlichen System keinen fixen Platz. Diese Ärzte verdingen sich als Wahlärzte, Vertretungsärzte, sitzen auf Karenzstellen oder fahren Notarztdienste. Keiner dieser Jobs ist sicher.



Warum soll plötzlich ein Mangel auftreten?



Ach ja, es wird argumentiert, dass demnächst so viele Ärzte in Pension gehen. Natürlich - wenn man sich nur jene anschaut, die im System sind, kann man den Eindruck haben. Aber wer schaut sich die 13.000 Ärzte an, die eben nicht im System sind. Wie alt sind die? Aber selbst bei den "System-Ärzten" ist keine Gefahr in Verzug. Das Durchschnittsalter dieser Ärzte hat sich in den vergangen fünf Jahren gerade einmal um neun Monate erhöht. Und eine seriöse Berechnung hat ergeben, dass bis 2025 etwa 750 Ärzte pro Jahr in Pension gehen.



Bis 2011 werden aber pro Jahr 1600 Studenten fertig. Dann erst werden die Absolventen sinken - auf mindestens 1150, von denen wenigstens 850 aus Österreich kommen. Also selbst dann ist kein Mangel zu sehen. Bis zu dem Zeitpunkt ist die Zahl derer, die im System nicht unterkommen, auf geschätzte 16.000 angeschwollen. Wollen wir auf die einfach verzichten?



Noch ein Aspekt sollte einbezogen werden. Es gibt - was nicht bedeutet, dass es gut ist, nur, dass es geht! - Gesundheitssysteme, die für die Versorgung von acht Millionen Einwohnern mit weniger als 20.000 Ärzten auskommen. Was passiert, wenn das Geld knapper wird und wir uns aus Kostengründen dorthin entwickeln? Werden dann noch mehr Ärzte im "Nichts" verschwinden?



Nichtsdestotrotz gibt es zunehmend Mangelerscheinungen. Es wird immer schwieriger, gerade in der Peripherie Ärzte zu finden, die bereit dazu sind, für wenig Geld viel zu arbeiten. Zudem liegt der Anteil der Frauen unter den Ärzten unter 35 Jahren bereits bei fast 70 Prozent. Diesen Frauen machen wir im System kein Angebot, Familie und Beruf zu vereinbaren.



Kann man solche Mangelerscheinungen mit mehr Uni-Absolventen lösen?



Natürlich nicht. Ob Absolventen, ausländische wie inländische, hier arbeiten wollen, hängt davon ab, welche Vision sie in Österreich haben. Und da scheitert das System furchtbar. Um diese Mängel zu beheben, müssen wir über Anreizsysteme und Perspektiven reden - nicht über noch mehr Studenten.



PS: bei der in Linz geforderten Universität dürfte es wohl eher darum gehen, für die Spitäler neue Geldquellen zu erschließen (bei Uni-Spitälern muss der Bund mitzahlen) und/oder den vielen unechten Professoren, die dort arbeiten, endlich die Chance zu geben, "richtige" zu werden. Um Patienten geht es meiner Meinung nicht.