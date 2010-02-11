"Wer nicht gegen alle Interessen agiert, verliert"

Nötig war dafür ein breiter Schulterschluss mit der Opposition. Steuererhöhungen seien in Schweden traditionell einfach durchzusetzen, zumal für einen Sozialdemokraten, sagt Persson. Die höhere Einkommensbesteuerung (die großteils zurückgezahlt worden sei) habe aber den geringeren Teil ausgemacht. Zu 60 Prozent sei die Sanierung über Ausgabenkürzungen erfolgt: Die Regierungsbudgets wurden durch die Bank radikal zusammengestutzt; Arbeitslosen-, Kranken- und Kindergeld gekürzt. Überdies reformierte Persson das Pensionssystem radikal: "Wer früher in Pension geht, zahlt drauf. Wer ein Jahr länger arbeitet, wird belohnt. Wer zwei Jahre länger arbeitet, wird reich." Da die Pensionen seither von der Wirtschaftslage abhängen, stehen heuer erstmals Kürzungen an: "Der ultimative Belastungstest für eine Regierung", räumt Persson ein.



Vertrauen wiedererlangt



Er habe das Sozialsystem reformiert, weil es ihm am Herzen lag. "Dafür wäre ich von der eigenen Partei fast umgebracht worden", sagt er heute. Entscheidend sei, dass eine sanierungswillige Regierung keine Klientelpolitik betreibe, sondern alle Interessengruppen gleich stark belaste. Nur dadurch und durch bedingungslose Offenheit über die Pläne habe Schweden das Vertrauen der Märkte wiedererlangt - was auch von den Wählern honoriert worden sei.



Darin sieht Persson das große Problem Athens, wo Budgetzahlen jahrelang geschönt wurden: "Manchmal verliert man seine Glaubwürdigkeit über Nacht. Sie wieder aufzubauen dauert sehr lange."