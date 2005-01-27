Wer suchet, der findet

Wer lange genug sucht, findet immer einen Zusammenhang, insbesondere, wo geforscht wird. Zwei neue Studien sind allerdings besonders dazu angetan, den kritischen Verstand dafür zu schärfen:



Das Risiko eines Menschen für die Erkrankung an Multipler Sklerose (MS) hängt auch vom Geburtsmonat ab. Auf der Nordhalbkugel erhöht ein Geburtstag im Mai laut einer internationalen Studie die Wahrscheinlichkeit für die Erkrankung deutlich, ein Geburtstag im November verringert dagegen das Risiko.



Die Forscher analysierten die Geburtsmonate von mehr als 42.000 MS-Patienten aus Kanada, Großbritannien, Dänemark und Schweden. Dabei lag die Zahl der Menschen, die im Mai geboren wurden, um 9,1 Prozent über dem Durchschnitt. Bei im November Geborenen war die Wahrscheinlichkeit dagegen um 8,5 Prozent verringert, wie sogar das "British Medical Journal" berichtete. Am deutlichsten ausgeprägt war demnach der Einfluss des Geburtsmonats in Schottland, wo die Zahl der MS-Erkrankungen höher ist als in den anderen untersuchten Regionen.



Ja, und? Aber es kommt noch besser. - Längst gibt es einen breiten Konsens darüber, dass Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) nachweislich durch bestimmte, beim Geschlechtsverkehr übertragene Stämme von Papillomaviren verursacht wird. Die John-Hopkins-Universität (Baltimore im US-Bundestaat Maryland) hat indessen herausgefunden, dass Frauen, die mit Rauchern zusammenleben, eine gleich um 40 Prozent erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, an einem derartigen Tumor zu erkranken. Wie das? - Die Forscher befragten in den Jahren 1963 und 1975 insgesamt mehr als 50.000 Frauen in Maryland und glichen die Daten später mit den Einträgen im Krebsregister des Bezirkes ab. "Unsere Ergebnisse sind ein weiteres Indiz, das Raucher zum Aufhören veranlassen sollte", so Untersuchungsleiter Anthony Alberg in "Obstetrics & Gynecology".



Ach so. Alles klar. Nur die Geburtsmonate sollten noch überprüft werden.