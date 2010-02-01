Wer verhindert eigentlich eine echte Gesundheitsreform?

Schattenspiele waren in den letzten Tagen zu beobachten. Neben dem nicht einmal wahrgenommenem Aufstand der Jungärzte, die sich endlich Gehör für eine bessere Ausbildung schaffen wollen, waren da noch die Kassensanierung und die Ärzte-GmbH. Und inhaltlich, wenn auch mit deutlich geringerem medialen Interesse, wurde vom Hauptverband der "Masterplan Gesundheit" für den Herbst in Aussicht gestellt; darin enthalten sind die Ideen einer Spitalsreform und die Finanzierung aus einem Topf.



Der Herbst wurde aus zwei Gründen gewählt: erstens, weil zuerst einmal alle (pseudo)streiten müssen, bevor sie verhandeln können. Und zweitens ist da noch der Finanzausgleich, der zwar bis 2013 gelten sollte, aber die Länder sind so pleite, dass sie nach den Wahlen an ein Aufschnüren denken. Ob der "Masterplan Gesundheit" auch die überfällige Kassenreform bedeutet, ist unklar - wahrscheinlich geht es jedoch nur um unser Geld, das neu verteilt und neu beschafft werden soll; also, ob Steuer- oder Beitragserhöhungen kommen. An eine echte Reform denkt wohl kaum jemand.



Vielleicht ist es Zeit zu fragen, warum seit 40 Jahren keine echte Reform stattfindet und sie immer unwahrscheinlicher wird. Ich behaupte, dass es immer mehr Systemerhalter gibt, die einen Lebensstandard erreicht haben, den sie unter "normalen" Umständen nicht erreicht hätten, sei es, was ihr Einkommen oder aber ihre Macht betrifft. Es sind die gesetzlichen Monopole, die sie dort hin gebracht haben, und nicht Qualifikation oder der Bedarf nach ihrer Arbeitskraft.



Da wären einmal die Kassenobmänner und deren Stellvertreter, deren Jobs nur durch das komplizierte System entstehen. Eine Reform würde sie arbeits- und machtlos machen. Selbst viele der leitenden Angestellten in den 21 Krankenkassen sitzen vermutlich auf Positionen, die weniger mit ihrer Kompetenz als mit ihrem gewerkschaftlichen Hintergrund zu tun haben. Auch in Kammern, allen voran in Ärztekammern, definieren sich viele nur durch die Verworrenheit der Kompetenzstrukturen. Auf Seiten der Länder und Gemeinden gibt es haufenweise Mitarbeiter, die nur benötigt werden, weil es so viele Krankenhäuser gibt, an denen nur festgehalten wird, weil sie Spielwiesen für politische Postenbesetzung sind, von der Verwaltung angefangen bis hin zur Verteilung von Mediziner-Ausbildungsplätzen. Selbst bei den Primarärzten scheint es so, dass viele ihren Job nicht haben, weil sie die bestgeeigneten, sondern weil sie die politisch bestvernetzten sind.



Am Ende sind es aber trotzdem nicht mehr als vielleicht zweitausend Personen, die bei einer echten Reform Position und Einfluss verlieren. Was ist das schon im Verhältnis zu den zehntausenden, deren Jobs durch die Wirtschaftskrise auf Dauer vernichtet wurden? Gar nichts! Alle anderen fast 500.000 Menschen, die für die Patienten und nicht das System arbeiten, würden bei einer echten Reform weiter benötigt, auch wenn die da oben so tun, als ob Kündigungslawinen drohten - ein reines Machtspiel. Denn, wenn man diese paar tausend genauer betrachtet, dann stehen sie ganz oben in der Nahrungskette. Und dort werden sie alles tun, nur um eine Reform zu verhindern, die das Ende ihrer Macht bedeutet.



Und wer die Medien beobachtet, kann dieses Spiel sacht erkennen. Denn warum berichten alle über Ärzte-GmbH und Kassensanierung, niemand aber über das für Patienten wichtigere Thema der Ausbildung der Jungärzte?